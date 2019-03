Spettacolo di cabaret di beneficenza "Non ci resta che ridere"

I “ SGRAFALOPA” in Cabaret. Prendendo spunto dalle vicissitudini quotidiane che la vita ci pone davanti, con lo spettacolo “Non ci resta che ridere”, i “Sgrafalopa”, tornano nella loro veste di cantastorie e propongono, in maniera ironica e cabarettistica, un viaggio attraverso i tanti fatti più o meno divertenti che, col passare degli anni, si presentano nel corso della nostra vita. Saper ridere dei nostri difetti e delle piccole disavventure del nostro vivere quotidiano è un modo che ci aiuta ed affrontare i problemi col sorriso sulle labbra ed a migliorare la visione della vita. La recitazione e le canzoni sono in dialetto veneto per rendere più immediata e coinvolgente la partecipazione del pubblico a immedesimarsi nelle varie situazioni dello spettacolo.



SPATTACOLO DI BENEFICENZA CON ENTRATA AD OFFERTA LIBERA A FAVORE DEI PROGETTI CHE "L'ASSOCIAZIONE MEDICA MADRE TERESA" SOSTIENE IN CENTRAFRICA E CAMERUN.