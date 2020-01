Venerdì 31 Gennaio 2020 h 20.30

La Cucina di Franco e i Bianchi Senza Tempo di Gaspare Buscemi

Baccalàdivino, Via Gazzera Alta, 102 – 30174 Mestre (VE)



La cultura dell’attesa. Vini di diverse annate a confronto.

Una serata speciale alla Trattoria BaccalàDivino in Gazzera Alta - Mestre, con le degustazioni di Gaspare Buscemi (che presenterà direttamente i vini). Unica per il livello qualitativo raggiunto dai vini presentati, per la loro irripetibilità produttiva, ma soprattutto per quanto essi possono comunicare. In questa degustazione il tempo è la misura della qualità. Ogni bicchiere sarà accompagnato dai piatti preparati dal patron e chef Franco Favaretto.



"Gaspare Buscemi ha contribuito, con il suo pensiero sempre diretto all’essenza dei problemi, al riconoscimento del ruolo primordiale della terra, al rifiuto delle convenzioni, al coraggio di sostenere le proprie idee e, anche, col tempo scandito dalle sue bottiglie, con annate che seguiranno, memorie cristalline di un impegno fatto a propria immagine, nel quale riconoscersi e perpetuare il ricordo della natura e del lavoro. Quello artigianale.”





Gaspare Buscemi presenterà i suoi vini



Aperitivo di benvenuto con i nostri mantecati e fritti croccanti

accompagnati dalle bollicine in due annate a confronto

Perle d’Uva fondo in fondo, 2016 - Perle d’Uva fondo in fondo, 2011



•••



Battuta di filetto di baccalà dissalato su zucca in carpione e pinoli tostati

Perle d’Uva Cuvée Superiore, 2016



•••



Gambero dorato su crema di ceci e lenticchie stufate con guanciale

Alture Scelta di Collina, uvaggio a base di Pinot Bianco, 2009



•••



Risotto al tardivo di Treviso e trippette con bianco di bufala e caviale di Stocco

Braide Scelta di Piano da uve Sauvignon, 2006



•••



Trancio di rombo cotto in forno a legna con soufflé di patate su crema di carciofi

Braide Scelta di Piano da uve Chardonnay, 2009



•••



Tortino di mele e zenzero con crema inglese al the verde

Le mie Ossidazioni estreme, da uve Pinot Bianco, 1992



A chiusura della serata sarà data in omaggio la “Guida Pratica al Piacere del Vino” di Gaspare Buscemi



Costo della serata € 65 per persona, vini, Iva e servizio inclusi.

Richiesta prenotazione anticipata. Posti limitati.



Per info e prenotazioni:

Tel. +39 041 91 45 60 - Cell: +39 335 811 7600



https://www.pilotagreen.it/la-cucina-di-franco-e-i-bianchi-senza-tempo-di-gaspare-buscemi/

Gallery