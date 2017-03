Cultura ed enogastronomia per un binomio vincente: degustazione+proiezione del film "Il prete bello"

Venerdì 10 marzo alle ore 18.30 alla Saletta Guidolin (retro Biblioteca comunale) sarà proiettato il film: Il prete bello di Carlo Mazzacurati, con commento di Lorenzo Capellini e Umberto Silva. A seguire, la degustazione di un “menù veneto i.g.t.” guidata dallo chef Marco Valletta al Bistrò San Giustino (davanti al Duomo). La serata si concluderà al Museo Casa Giorgione, con la visita alla mostra accompagnati dal curatore Lorenzo Capellini. È questo l’appuntamento conclusivo del ricco calendario di eventi a corollario della mostra “Veneto barbaro di muschi e nebbie” che sarà visitabile fino al 19 marzo al Museo cittadino. L’evento è promosso dall’Assessorato alla cultura e realizzato in collaborazione con l’Associazione DentroCentro. La quota di partecipazione individuale è fissata in € 15,00, onnicomprensiva (film+degustazione+visita al museo) e non è frazionabile.

Ecco come Marco Valletta presenta la parte gastronomica dell’evento:…”Una serata all’insegna del viaggio gastronomico tra “cicchetti” e “spunciotti” trevigiani per scoprire garbate tavolozze di colori, taglieri con leccornie aromatiche e profumate, vassoi di stuzzichini succulenti al palato, il tutto in punta di dita e non solo. Una serata speciale per omaggiare il grande scrittore Goffredo Parise. Il famoso gastronomo, istrionico personaggio naturalizzato trevigiano, “Bepi Maffioli” amava parlare di cibo, gioiva nel vivere il piacere del gusto in ogni contesto, e per questo, questa sera al Bistrò San Giustino, l’oste Mirco riproporrà con la stessa schiettezza e intrigante sapienza dell’amico Bepi, alcune “chicche” culinarie, dove l’avventore tra ieri e oggi, tra tradizione e innovazione, potrà provar piacere gustando le prelibatezze del Bistrò, insieme a qualche calice di vino intrigante.

Quadruccio di polenta gialla con sopressa Vicentina DOP calda all’agretto;

Polentina bianco perla con spuntone di baccalà mantecato;

Polpettina di carne fritta;

Crostone di pane tostato con pancetta di casa;

Assortimento di nuovi Tramezzini tipici di Mirko,

La Pasta e fagioli con lardo croccante;

Risotto coi fegatini di casa;

Le uova monachine, sode, ripiene e fritte.

Il calice di bianco tranquillo o leggermente frizzante, o rosso, saranno amabili complici di una serata unica al Bistrò S. Giustino, che tutti ricorderanno con piacere, e quelli che non ci sono stati….. si mangeranno le dita….”

Prevendita al Bistrò San Giustino, Via F.M. Preti 35

Lorenzo Capellini, genovese, fotografo di fama internazionale, nel 1969 a Milano ha conosciuto Parise di ritorno da Parigi. La loro è stata un'amicizia profonda, nata da uno stesso sguardo sulle cose, dallo "... stare bene insieme, senza pensiero". Con lo scrittore ha percorso e conosciuto quel Veneto che ha fotografato in una memorabile documentazione visiva dei luoghi di Parise alla quale viene data visibilità con la mostra “Veneto barbaro di muschi e nebbie” attualmente in corso al Museo Casa Giorgione (chiusura il 19 marzo), e con gli eventi culturali – come quello descritto in questa scheda – prodotti a corollario dell’esposizione.

Umberto Silva è unopsicoanalistaescrittoreitaliano. Da segnalare, nel suo multiforme excursus artistico, importanti esperienze come critico, attore e regista cinematografico e televisivo.+