Chiara Gamberale presenta il suo nuovo libro in provincia di Treviso

Chiara Gamberale ritorna con una storia profonda sui quei pochissimi, ma decisivi momenti in cui la vita prende il sopravvento, ci strappa il timone dalle mani e ci chiede un faccia a faccia con noi stessi: perché un figlio nasce, perché qualcuno muore, perché un amore comincia e un amore finisce.

Pare che l'espressione "piantare in asso" si debba a Teseo che, una volta uscita dal labirinto grazie all'aiuto di Arianna, anziché riportarla con sé da Creta ad Atene, la lascia sull'isola di Naxos. In Naxos: in asso, appunto. Proprio sull'isola di Naxos, l'inquieta e misteriosa protagonista di questo romanzo sente l'urgenza di tornare. È lì che, dieci anni prima, in quella che doveva essere una vacanza, è stata brutalmente abbandonata da Stefano, il suo primo, disperato amore, e sempre lì ha conosciuto Di, un uomo capace di metterla a contatto con parti di sé che non conosceva e con la sfida più estrema per una persona come lei, quella di rinunciare alla fuga. E restare. Ma come fa una straordinaria possibilità a sembrare un pericolo? E come fa un'assenza a rivelarsi più potente di una presenza? Che cosa è davvero finito, che cosa è cominciato su quell'isola? Solo adesso lei riesce a chiederselo, perché è appena diventata madre, tutto dentro di sé si è allo stesso tempo saldato e infragilito, e deve fare i conti con il padre di suo figlio e con la loro difficoltà a considerarsi una famiglia. Anche se non lo vorrebbe, così, è finalmente pronta per incontrare di nuovo tutto quello che si era abituata a dimenticare, a cominciare dal suo nome, dalla sua identità più profonda. Dialogando con il mito sull'abbandono più famoso della storia. Un romanzo coraggioso sulla paura che abbiamo di perdere dell'umanità e con i fumetti per bambini con cui il filo, il controllo della nostra esistenza: mentre è proprio in protagonista interpreta la realtà, Chiara Gamberale ci mette a quei momenti - quando ci abbandoniamo a quello che tu per tu con le nostre fatali trasformazioni, con il miracolo e la non avevamo previsto - che rischiamo di scoprire violenza della vita, quando irrompe e ci travolge, perché davvero chi siamo. qualcuno nasce, qualcuno muore, perché un amore comincia o finisce.

L'autrice

Chiara Gamberale è nata nel 1977 a Roma, dove vive. Con Feltrinelli ha pubblicato Per dieci minuti (2013), Adesso (2015) e le nuove edizioni de La zona cieca (premio Campiello Giuria dei letterati 2008) e dell’opera d’esordio Una vita sottile (1999; 2018). Ha scritto, fra gli altri, Le luci nelle case degli altri (2010) e Qualcosa (2017). I suoi libri sono tradotti in sedici paesi. È autrice e conduttrice di programmi televisivi e radiofonici. Collabora con diverse testate giornalistiche. Appuntamento dunque il 9 e 10 marzo rispettivamente alla libreria Lovat di Villorba alle ore 11.30 e alla libreria Massaro di Castelfranco Veneto alle ore 16.30.