Il Veneto legge: guida alle maratone di lettura nella Marca

Castelfranco Veneto

Anche quest’anno la Biblioteca comunale aderisce a Il Veneto legge - Maratona di lettura, terza edizione della rassegna promossa dalla Regione del Veneto, con alcuni eventi culturali che hanno luogo il 27, 28 e 29 settembre in biblioteca e in altri luoghi della città. Con l’adesione a questa iniziativa l’Assessorato alla Cultura e la Biblioteca partecipano alle attività di promozione e valorizzazione della lettura e del libro che si svolgono in tutto il territorio regionale. Gli eventi in programma, che prevedono letture ad alta voce, incontri e spettacoli, sono realizzate con il coinvolgimento e la partecipazione delle associazioni, delle istituzioni e delle scuole del territorio, e rappresentano degli importanti momenti di socializzazione e delle occasioni di crescita culturale per la città. Quest’anno la bibliografia si concentra su due temi: la letteratura scientifica, in occasione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e dei 50 anni dall'allunaggio e le opere degli autori veneti del ‘900 e, in particolare, Giovanni Comisso di cui ricorrono i 50 anni dalla morte. Matteo Melchiorre, direttore della biblioteca di Castelfranco commenta la notizia con queste parole: «Abbiamo aderito con convinzione a questa terza edizione proponendo un programma ricco che possa abbracciare tutte le fasce della popolazione. Il titolo che abbiamo scelto è lĕgĕre inteso nel suo significato originale ovvero raccogliere, una raccolta di segni che noi intendiamo anche di persone e socialità. Molte le Associazioni culturali che hanno raccolto il nostro invito e saranno protagoniste sabato dalle ore 17 in Biblioteca nella lettura di volumi sulla fantascienza, uno dei temi proposti quest’anno». Di seguito il programma degli eventi, tutti ad ingresso libero e gratuito.

Lunedì 23 e martedì 24 settembre al Teatro Accademico, ore 20.30. Marco Ballestracci presenta: "Il volo di Angelo", spettacolo tratto dal libro di Alessandro Gatto. Ingresso gratuito con assegnazione dei posti a partire dalle ore 16 dello stesso giorno.

Venerdì 27 settembre in biblioteca alle 8.30 cerimonia di consegna dei libri agli studenti e insegnanti bibliofori degli Istituti Comprensivi e Superiori della Città. A Villa Barbarella, sede del Conservatorio, alleore 18 "Leonardo da Vinci. Aforismi, novelle e profezie". Concerto di musica antica a cura del Conservatorio Agostino Steffani di Castelfranco Veneto e letture tratte da opere di Leonardo da Vinci. Musiche di A. Vivaldi, J. Paisible, J. J. Quantz, J. C. Schichkardt, G. Ph. Telemann. Chiuderà la giornata in biblioteca alle ore 20.45 Luciano Cecchinel con "La parabola degli eterni paesani". Presentazione del libro e dialogo dell’autore con Miro Graziotin.

Sabato 28 settembre, in biblioteca dalle 17 alle 19, "Temerarie navicelle. Fantascienza e dintorni". Letture e aperitivo con la partecipazione delle associazioni di Castelfranco Veneto, Auser Circolo ricreativo culturale “Pacifico Guidolin”, CastelfrancoPer, Circolo culturale Barbarella, Filodrammatica Guido Negri, Congiunzioni Culturali, Coord. del Volontariato della Castellana, Libera Università per Anziani, Non Una Di Meno, Porte Aperte e Proloco. Sempre in biblioteca ma alle ore 20.45 Giovanni Comisso, La mia casa di campagna". Lettura di Livio Vianello, musiche originali di Oreste Sabadin in occasione dei cinquant’anni dalla morte dello scrittore. Consigliata la prenotazione al numero 0423 735690.

Domenica 29 settembre appuntamento con "Lungo il sentiero degli Ezzelini" alle 15.30. Lettura a cura di Carlo Corsini di Maga Camaja. Ritrovo presso il parcheggio dell’Istituto Alberghiero “G. Maffioli”, località Villarazzo. Info e prenotazioni 0423 735791 – 735790.

Conegliano

Venerdì 27 settembre 2019 dalle ore 9 alle 23: questo l'appuntamento per eccellenza con la lettura che per un'intera giornata coinvolge ben 9 Comuni del territorio impegnati nella terza edizione della Maratona regionale di Lettura #ilvenetolegge2019. Il Comune di Conegliano, protagonista ormai da anni nella promozione della lettura sul territorio, (si ricorda che Conegliano è “Città del Libro” dal 2010 e “Città che Legge” dal 2017), tramite il "progetto lettura" ha visto la Maratona come uno strumento strategico per rafforzare le relazioni con i numerosi soggetti coinvolti. L'iniziativa è accuratamente strutturata e i numeri parlano chiaro: sono stati organizzati ben 40 appuntamenti con la lettura con il coinvolgimento diretto di 20 scuole di ogni ordine e grado pubbliche e paritarie che prevedono circa 1600 studenti divisi in 90 classi coordinate da 121 insegnanti. Partecipano anche 4 lettori professionisti, 4 autori, 3 librerie, l'istituto di credito Banca Prealpi SanBiagio, 3 associazioni e 3 servizi di Ulss2. Proprio attraverso il Progetto Lettura è stato possibile comporre un programma ricco e vivace che ha visto la condivisione, la collaborazione e la partecipazione attiva di bambini, studenti, insegnanti, biblioteche, librerie, volontari, associazioni, Enti pubblici e privati. I numerosi appuntamenti della giornata con letture pubbliche ad alta voce, occuperanno scuole, spazi cittadini, giardini, vie, piazze e saranno sviluppate nell'arco dell’intera giornata, dalle ore 9 alle 23. Un'iniziativa dunque, che permette di sperimentare autenticamente l’inclusione sociale, la relazione, di mettere a disposizione le capacità e competenze di ognuno. «Non è un tema semplice - afferma il sindaco Fabio Chies - perché al giorno d'oggi avvicinare i ragazzi alla lettura e far nascere in loro un senso critico non è cosa da poco. È una grande soddisfazione poter coinvolgere i ragazzi di tutte le età con un progetto così strutturato e ambizioso».

Per il secondo anno consecutivo i Comuni che aderiscono al progetto lettura “Libri Liberi" sono Cappella Maggiore, Conegliano, Farra di Soligo, Fregona, Mareno di Piave, Pieve di Soligo, San Vendemiano, Vazzola e Vittorio Veneto, che hanno deciso di fare squadra e promuovere insieme le numerose attività che ciascuno ha organizzato nel proprio territorio coinvolgendo bambini, studenti, insegnanti, cittadini, volontari. Venerdì 27 settembre in ciascun Comune si leggerà nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle biblioteche, nei giardini, nelle vie, nelle piazze. Nel concreto si partirà già mercoledì 25 alle ore 20.45 nella sede comunale di Conegliano, con l'incontro con l'autore Paolo Malaguti, docente di lettere a Bassano del Grappa e autore di romanzi e saggi, e la presentazione del suo ultimo libro "L'ultimo Carnevale". Gli assessori dei nove Comuni coinvolti si dichiarano entusiasti del progetto, che mira a creare un senso critico nei giovani lettori, aiutandoli a sviluppare un interesse culturale non per forza legato alle istituzioni scolastiche, come sottolinea Gianbruno Panizzutti: «A Conegliano pensiamo che i libri siano un ottimo antidoto per contrastare le attuali modalità di comunicazione, basate spesso su messaggi veloci e frasi buttate lì senza riflessione e altrettanto spesso colme di errori e abbreviazioni, che ad oggi è il modo con il quale i nostri giovani comunicano per parecchie ore al giorno». Nell'ambito dell'iniziativa, venerdì 27 settembre alle 19 presso il Bar Radio Golden (Giardini di San Martino) di Conegliano, gli utenti che frequentano il Centro Diurno "Punto a Capo", insieme allo scrittore Pino Roveredo, offriranno letture alla popolazione per celebrare la ricorrenza dei quarant’anni dalla legge Basaglia.

Vedelago

Si chiama Colazioni letterarie, l'appuntamento con cui il Comune di Vedelago ha scelto di aderire alla terza edizione de Il Veneto Legge – Maratona di lettura organizzata dall’Assessorato alla cultura della Regione del Veneto in collaborazione con la sezione regionale dell’Associazione Italiana Biblioteche, l’Ufficio Scolastico Regionale, l’Associazione Librai Italiani, il Sindacato Italiano Librai Cartolibrai.

Una maratona di lettura che vuole coinvolgere innanzitutto scuole, biblioteche, librerie, ma che si rivolge a tutti i cittadini che amano i libri e la lettura. L’obiettivo rimane quello di creare una comunità allargata di lettori, una rete che, crescendo e maturando nel tempo, possa ancora una volta, e con più forza, riaffermare la centralità della lettura come mezzo per la crescita individuale e sociale dei cittadini e, in particolare, dei giovani. Appuntamento dalle 8.30 alle 10.30, sabato 14 e sabato 21 settembre, in alcuni esercizi pubblici di Vedelago. Le “Colazioni letterarie” vedranno la partecipazione di dodici lettori: con Raffaella Benetta, Maria, Dolores Busnello , Anna Florio , Gabriella Follador , Francesco Frazza , Franco Merolli , Valentina Gnocato, Larissa Mainardi, Angela Paone, Federica Pietrobon, Michela Rosin e Daniela Turcato che proporranno alcuni brani sabato 21 settembre all’Antica Pesa (dalle 8.30) e al Karma (dalle 9.30). Spiega il sindaco, Cristina Andretta: «Una maratona che non è una corsa né una gara. E’ un piacere ed uno stimolo a scoprire e riscoprire la bellezza che si prova nel lasciarsi coinvolgere dalle pagine di un libro, dai racconti, dalle storie - reali o di fantasia - in essa contenuta. La Maratona di lettura promossa dalla Regione Veneto, a Vedelago si concretizza nei due appuntamenti delle “Colazioni letterarie” che rappresentano un invito alla lettura e allo scambio anche nei luoghi non convenzionali, come quelli tipicamente dedicati alla socialità, quali i bar e le osterie, che ringraziamo per l’ospitalità».

Villorba

«Villorba, “Città che legge” - ha detto Eleonora Rosso, assessore alla cultura - ha aderito anche quest’anno con la propria biblioteca alla giornata dedicata alla lettura il Veneto legge su due temi: l’opera di Giovanni Comisso, noto giornalista e scrittore veneto, a cinquant'anni dalla sua scomparsa e la letteratura di divulgazione scientifica, argomento promosso dall'Associazione Italiana Biblioteche, sezione Veneto, in occasione dei cinquantanni dallo sbarco dell’uomo sulla Luna». Venerdì 27 settembre la maratona comincerà alle 8 del mattino con letture presso i plessi scolastici e il centro per anziani Casa Marani coinvolgendo sia i ragazzi nelle diverse scuole del territorio sia le lettrici volontarie della Biblioteca Comunale. Dalle 9 toccherà gli studenti degli istituti superiori leggere ai ragazzi delle scuole medie a Carità di Villorba nella Barchessa di Villa Giovannina. Mentre alle ore 18 nella Chiesetta della stessa Barchessa, ci sarà l’omaggio a Giovanni Comisso con la lettura di brani scelti.

Vittorio Veneto

Anche Vittorio Veneto sarà fra le protagoniste della terza edizione de «Il Veneto Legge», maratona di lettura promossa dalla Regione e dall’Associazione Italiana Biblioteche, in programma venerdì 27 settembre. Quest’anno, per celebrare i cinquecento anni dalla morte di Leonardo da Vinci, il mezzo secolo dal volo di «Apollo 11» e il cinquantesimo della morte di Giovanni Comisso, la manifestazione sarà dedicata alla lettura di testi riguardanti la scienza e gli autori veneti del Novecento.

«Si tratta di ricorrenze davvero cariche di significato - spiega l’assessore alla cultura Antonella Uliana - per celebrare degnamente le quali, oltre alla maratona di lettura, la nostra biblioteca ha organizzato una vivace serie di iniziative che si svolgeranno durante tutto il week end tra venerdì 27 e domenica 29 settembre. All’evento hanno dato il proprio apporto anche due associazioni culturali cittadine molto attive: Zheneda e Sintesi&Cultura». Ma cosa prevedono in concreto le iniziative in calendario? «La mattina di venerdì - dice l’assessore alla Pubblica Istruzione Antonella Caldart - ospiteremo una decina di classi delle elementari e medie della città; in tutto circa duecento ragazzi, ai quali verrà proposto lo stimolante spettacolo letterario/teatrale "Tutto iniziò con un tremendo botto. Le mirabolanti avventure di Roald Dahl", scritto e interpretato da Simone Carnielli e Carlo Corsini. Altre attività di promozione della lettura sono inoltre organizzate in autonomia dalle singole scuole e dai docenti». «Il programma continuerà nel pomeriggio - prosegue l’assessore Uliana - nel giardino della Biblioteca e nel Parco di Papadopoli, con "Un parco di Storie - Letture in Movimento", Questo particolare appuntamento - dedicato a tutti: bambini, ragazzi ed adulti - è organizzato grazie alla storica collaborazione con gli atleti/letterati della Scuola di Maratona di Vittorio Veneto e alle voci - sempre più suggestive - del Gruppo dei Lettori Volontari della Biblioteca». Il programma proseguirà quindi sabato 28 ottobre ore 16, nella Sala Convegni della Biblioteca, dove si terrà un incontro con il medico e poeta Massimo Neri, autore del volume «La stanza di Miriam», recentemente pubblicato per i tipi della EA Lab. Domenica 29, sempre alle 16, si svolgerà invece un'iniziativa collegata al 270° anniversario della nascita di Lorenzo Da Ponte. La biblioteca ospiterà Lara Fiori e Gaetano Zagra che proporranno la loro pièce dal titolo «Mozart, monologo epistolare di un amore», uno spettacolo teatrale che avrà anche carattere di conferenza multimediale e nel quale la lettura delle lettere dell'illustre salisburghese sarà arricchita da curiosità e riferimenti al suo celebre librettista cenedese. Per gli amanti della lettura è prevista inoltre una gita domenicale con i libri promossa da Il Treno di Bogotà. L’iniziativa, che è stata battezzata «Da Libro a Libro», si svolgerà il 29 mattina, dalle 10 alle 12, con partenza dalla Biblioteca di Ceneda e arrivo in libreria per un pic-nic. In programma una piccola scampagnata letteraria, con escursione in salita fino al Castello del Vescovo e discesa sul versante opposto.