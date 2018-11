Incontri con l'autore: “Il capo. La Grande Guerra del Generale Luigi Cadorna” di Marco Mondini

Intesa Sanpaolo prosegue il ciclo di “Incontri con l’autore” in cui vengono presentati volumi d’attualità per un confronto con il territorio.

Venerdì 23 novembre alle ore 17,30 presso Palazzo Giacomelli a Treviso, verrà presentato il volume “Il capo. La Grande Guerra del Generale Luigi Cadorna” di Marco Mondini, edito da Il Mulino.



All’incontro interverranno, oltre all’autore - docente di Storia Militare dell’Università degli Studi di Padova e ricercatore all’Istituto storico italo-germanico della Fondazione Bruno Kessler di Trento - Walter Bertin, consigliere di presidenza e delegato di territorio Treviso Assindustria Veneto Centro Imprenditori Padova Treviso, Renzo Simonato, direttore regionale Intesa Sanpaolo, Giovanni Costa, Università degli Studi di Padova e consigliere di amministrazione Intesa Sanpaolo e Filippo Pizzolato, Università degli Studi di Padova.

Sono previste anche le testimonianze di Roberta De Martin, presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia e Marzio Favero, sindaco Montebelluna.



Nel volume Mondini rilegge la carriera e l’operato di Cadorna collocandone la figura nel contesto della cultura militare europea e della storia italiana dell’epoca. Il generale appare così come il rappresentante, non eccezionale, di una generazione di professionisti delle armi ossessionata dal passato inglorioso, dalle umilianti sconfitte e dai difetti di un paese che riteneva debole e indisciplinato. Il libro può essere letto anche con gli occhiali dell’attualità e offrire spunti di riflessione sul problema del rapporto tra potere “politico” e quello “tecnico”, tra leadership imprenditoriale e quella manageriale.



L'incontro è promosso da Intesa Sanpaolo con il patrocinio di Assindustria Veneto Centro Imprenditori Padova Treviso, del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell'Università degli Studi di Padova e del CRIEP – Centro di Ricerca Interuniversitario sull’Economia Pubblica.



L’incontro è aperto a tutti e i partecipanti riceveranno una copia omaggio del libro (fino ad esaurimento delle disponibilità).