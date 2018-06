Premio Campiello: a Cornuda uno speciale incontro con gli autori

CORNUDA Farà tappa in provincia di Treviso il tour letterario estivo degli scrittori del Premio Campiello, concorso di narrativa italiana contemporanea organizzato dalla Fondazione Il Campiello - Confindustria Veneto.

Giovedì 28 giugno, i cinque finalisti della 56^ edizione del Premio incontreranno il pubblico alle ore 20.45, alla Tipoteca di Grafiche Antiga. Lettori e appassionati potranno ascoltare gli scrittori presentare le loro opere, selezionate lo scorso 25 maggio a Padova: Ermanno Cavazzoni, La galassia dei dementi (La nave di Teseo), Elena Janeczek, La ragazza con la Leica (Guanda), Davide Orecchio, Mio padre la rivoluzione (Minimum Fax), Rosella Postorino, Le assaggiatrici (Feltrinelli), Francesco Targhetta, Le vite potenziali (Mondadori). L’incontro di Cornuda è aperto al pubblico fino ad esaurimento posti (prenotazione consigliata sul sito del Premio Campiello info 0423 476 334). Il tour estivo dei finalisti prevede una decina di tappe da nord a sud dell’Italia, per un’estate all’insegna della letteratura grazie al Premio Campiello. Dopo Venezia e Cornuda, gli scrittori saranno venerdì 29 a Jesolo, alle 21 in Piazza Milano e sabato 30 a Catania alle 19.30 al Four Points. A luglio saranno a Bologna giovedì 5, alle 18 a Palazzo Pepoli; a Modena giovedì 12 luglio alle 18.30 in Sala Leonelli; a Roma, martedì 17 luglio alle 18.30, saranno ospiti nella Sala Gianfranco Imperatori (Piazza Venezia). Mercoledì 18 gli autori saranno a Perugia alle 18.30 a Palazzo Gallenga; giovedì 26 luglio a Fanzolo alle 20.30 presso Villa Emo Capodilista; venerdì 27 luglio ad Asiago, alle 17.30 in Piazza II Risorgimento; sabato 28 luglio a Cortina alle 17.30 al Cinema Eden ed infine domenica 29 luglio al Lido di Venezia, alle 18 al Grande Albergo Ausonia & Hungaria. Aggiornamenti sugli incontri potranno essere seguiti sulla pagina facebook e il profilo twitter del Premio Campiello seguendo l’hashtag #campiello2018. Il vincitore della 56^ edizione del Premio Campiello sarà proclamato sabato 15 settembre a Venezia sul palco del Teatro La Fenice, selezionato dalla Giuria dei Trecento Lettori anonimi.