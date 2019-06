"Parole di carta" ospita le scrittrici Michela Murgia e Chiara Valerio

Michela Murgia e Chiara Valerio presentano il libro: "L'inferno è una buona memoria", edito da Marsilio nel 2018. Quanto somiglia Cabras, Sardegna, paese natale di Michela Murgia, ad Avalon, Britannia, luogo mitico di Re Artù e della spada nella roccia? Se Morgana, Igraine e Viviana, le "Signore del Lago", hanno il potere di sollevare le nebbie con le parole e influenzare le vite dei cavalieri della Tavola Rotonda, Michela Murgia, nata in mezzo alle acque di Cabras, ha il potere di sollevare le nebbie intorno alle storie e alle idee che ci circondano, raccontandoci la versione delle donne. In un viaggio che comincia in mezzo al mare e in mezzo al mare ritorna.

L'incontro con le due scrittrici si terrà mercoledì 19 giugno alle ore 20.45 al centro sociale di Mogliano Veneto.