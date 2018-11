Un libro per regalare un sogno ai bambini malati

In un sogno non c'è solo il desiderio di fare qualcosa, c'è speranza e soprattutto emozione. Per questo motivo Casa Marani ha deciso di sostenere l'associazione Sogni onlus che si occupa, per l'appunto, di realizzare i sogni di bambini malati oncologici, per permettere loro di vivere un momento straordinario, anche solo per un giorno.

La presentazione del libro "In cammino" avverrà a Casa Marani di Villorba, il 9 novembre, alle ore 16. L'autrice del volume è la dottoressa Valentina Martin, che ha raccolto storie, pensieri ed emozioni traducendoli in poesia. L'evento è realizzato in collaborazione con l’associazione Sogni Onlus che ha sede a Giavera del Montello. I proventi della vendita del libro saranno devoluti all'associazione. Per questo Casa Marani vuole sensibilizzare quante più persone possibile. Natale è vicino e potrebbe essere un'idea per un regalo diverso, ricco di significato. Si tratta oltretutto di una presentazione molto piacevole, perché la lettura delle poesie sarà accompagnata da brani musicali proposti dalla Scuola di Musica "Clara Schumann" di Paese con arpe e violino. Un'iniziativa da non perdere per poter fare del bene,