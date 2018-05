"Semplicemente Frida": a Oderzo una serata dedicata all'icona dell'arte moderna

ODERZO All'interno del ciclo di eventi che Fondazione Oderzo Cultura ha dedicato a Frida Kahlo, l'associazione Lettori d'Asporto ha deciso di portare il suo contributo di letture in una serata che attraverso testi, opere e video aiuterà a scoprire il mondo personale ed artistico di Frida Kahlo, vera e propria icona del XX secolo.

Pittrice e artista messicana osannata a livello mondiale, la vita e le opere di Frida saranno raccontate in un evento a ingresso libero in collaborazione con Circolo Cinematografico "Enrico Pizzuti", l'osteria cicchetteria Al Bersagliere e Chiara Moretti. La serata si svolgerà nelle sale della biblioteca di Oderzo a partire dalle ore 20. Un evento imperdibile per tutti gli amanti dell'arte della cultura.