A Vittorio Veneto inizia la quindicesima "Settimana delle biblioteche"

VITTORIO VENETO Sabato 12 maggio parte, la quindicesima “Settimana delle Biblioteche”, promossa dal Sistema bibliotecario del Vittoriese. Un'iniziativa che nasce all'interno della campagna nazionale del Centro per il libro e la lettura, nota come “Il Maggio dei Libri”.

Un calendario ricco di proposte culturali con cui le 21 biblioteche pubbliche del Sistema Bibliotecario del Vittoriese creeranno occasioni d’incontro con il mondo della biblioteca e di scoperta del libro e del piacere della lettura, per condividere con grandi e piccoli esperienze nuove e stimolanti. Tutte le biblioteche saranno aperte straordinariamente al pubblico domenica 20 maggio e ospiteranno varie e diversificate iniziative: dalle letture animate per i più piccoli ai laboratori creativi scientifici per avvicinare i ragazzi in modo divertente alla scienza. Un’ampia offerta di attività ed eventi coinvolgenti per promuovere importanti progetti come “Nati per Leggere” ed “Euklidea-Crescere con le scienze”.

Di seguito, gli eventi in programma presso la Biblioteca di Vittorio Veneto, capofila della rete di biblioteche del Sistema Bibliotecario del Vittoriese: sabato 12 maggio e 19 maggio, laboratori scientifici per bambini e ragazzi, dai 5 ai 12 anni, a cura dell’Associazione Eupolis e dell’Associazione La vite di Archimede, in Sala Ragazzi, nel pomeriggio (h.15.30); domenica 20 maggio, apertura al pubblico della Sala Ragazzi in mattinata dalle 9.30 alle 12.30 con letture animate dedicate ai bambini a cura di Carlo Corsini dell’Associazione Maga Camaja; sabato 26 maggio, classico appuntamento in Sala Ragazzi con “le letture ad Alta Voce dell’ultimo sabato del mese”, a cura dei Lettori Volontari della Biblioteca; maggio-giugno 2018: visite guidate per le scolaresche della città, alla scoperta dei contenuti e dei servizi della Biblioteca Civica di Piazza Giovanni Paolo I. Il programma completo delle iniziative è consultabile online, sui siti internet istituzionali del comune o sulla pagina facebook della biblioteca.