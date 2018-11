Simone Tempia e il suo maggiordomo Lloyd arrivano a Fabrica

Venerdì 30 novembre alle 18.30 Fabrica ospiterà la conferenza di Simone Tempia, autore dei best seller “Vita con Lloyd” e “In Viaggio con Lloyd”. Il suo maggiordomo immaginario, ideato nel 2014, è una delle figure più riconoscibili tanto del mondo di Facebook quando del panorama editoriale italiano.

La storia dietro alla nascita di “Vita con Lloyd” è nota: c'è uno scrittore, c'è una mattina con una notte insonne dietro, c'è un computer e "La sua notte insonne, sir". Ma come si è passati dal quella singola riga a tutte le altre? E come quella riga si è trasformata in un libro, poi due, poi in una rubrica sul Corriere della Sera e infine in un grande volume intitolato “Un anno con Lloyd”? L'autore Simone Tempia ripercorrerà la vita di “Vita con Lloyd” per raccontare, a suo modo, come i sogni possano divenire realtà a partire dal momento in cui ci si sveglia. Autore di una rubrica settimanale nell'inserto del Corriere "Buone Notizie" con il suo modo di raccontare la vita e i suoi momenti più o meno drammatici in un tono brillante illuminante, Tempia è uno degli scrittori più apprezzati del momento. La sua pagina, Vita con Lloyd, conta attualmente quasi 160mila followers.