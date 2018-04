Cultura Villorba / Via della Libertá

Poetesse, donne e cortigiane: a Villorba entra nel vivo il Maggio dei libri

La conferenza spettacolo è in programma per mercoledì 2 maggio alle ore 20,45 nella Barchessa di Villa Giovannina a Villorba. L'ingresso è gratuito per tutti i partecipanti