Tre Cuoche un Morlacco e uno Chef

Storie di LUCIO CARRARO e GINO BORTOLETTO

Interpretate da MIRKO ARTUSO e LUCIO CARRARO

Musiche dei CANTINA MIXTECA

La nuova proposta del Teatro del Pane: una serata in grado di mescolare cucina, letteratura e musica in un mix di esperienze a tratti irripetibile.

La serata, che segna l’inizio del sodalizio tra il Teatro del Pane e Slow Food prende spunto dalla presentazione del libro “Cuoche, le radici della cucina” (Antiga Edizioni, 2017) di Lucio Carraro. Un omaggio alle donne che sono state e continuano a essere le vere protagoniste della cucina italiana, la più amata nel mondo – alle cuoche e al Morlach della Burlina, a tutte quelle donne che sono all’origine della nostra cucina e ne rappresentano l’anima e a un formaggio di rara bontà prodotto da Ivan Andreatta – Malga Gasparini (Monte Grappa).

I protagonisti dell’evento saranno Lucio Carraro, comunicatore e scrittore di persone, paesaggi e sentimenti, Gino Bortoletto già presidente Slow Food Veneto fino al 2010 e originale interprete dei valori dell’associazione di cui è stato fiduciario della condotta di Treviso fin dagli anni ’90 e Mirko Artuso attore, regista e direttore artistico del Teatro del Pane.

Ad accompagnare la serata i Cantina MIXTECA, band nata in un fienile di Siror (Primiero, Trentino orientale) che miscela la tradizione del canto popolare con la tradizione ispirata al sound della west cast californiana degli anni Settanta.

Una sera di storie, di profumi, sapori e buona musica ideata da Mirko Artuso Lucio Carraro Gino Bortoletto guidati da un comune sentire: la passione per il piacere del convivio, per i buoni frutti della nostra terra, per le persone che con le loro abilità e saperi li nobilitano e esaltano. Una brigata di cucina molto particolare ai fornelli del Teatro del Pane capitanata dallo chef Maurizio Baratto con Ada Riolfi – Enoteca della Valpolicella di Fumane (Verona) e Anna Guadagnin – Locanda Solagna di Vas (Belluno) e Maria Romana Rigoni – Trattoria alla Rosa Bellombra di Adria (Rovigo).

Una produzione Teatro del Pane e Slow Food

Venerdì 6 aprile 2018

Apertura ore 19.30

Cena spettacolo ore 20.00

Contributo 40€

ingresso riservato ai soci ACSI