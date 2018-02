Curiosando dentro la musica 2018

CURIOSARE DENTRO LA MUSICA 2018

Incontri di guida all’ascolto tenuti dal M° Mabilia



Martedì 20 Febbraio 2018

Martedì 20 Marzo 2018

Martedì 17 Aprile 2018

Tutti gli appuntamenti si terranno presso la Casa delle Associazioni (ex ULSS) in Via Maset, 1 a Conegliano (TV) alle ore 20.30



INGRESSO 10 €

L’ingresso è gratuito per gli allievi dell'Istituto Michelangeli; è gradita la prenotazione chiamando il numero 328 9022801.





Continua anche quest’anno l’ormai consolidata collaborazione tra il M° Ezio Mabilia e l’Istituto Musicale “Arturo Benedetti Michelangeli” di Conegliano per il ciclo di guide all’ascolto. Per l’Istituto è sempre un onore poter ospitare un musicista e didatta del suo calibro e soprattutto è un piacere poter coinvolgere la cittadinanza negli incontri preparati con grandissima passione e competenza dal Maestro. Il corso di quest’anno proporrà note composizioni del repertorio orchestrale e cameristico modificando, in sede di analisi, alcuni aspetti dei loro elementi fondanti: le nostre risposte psico-emotive rimarranno inalterate? È, questo, un modo per capire il ruolo funzionale ed espressivo che i vari elementi svolgono all’interno del discorso musicale che riserverà delle sorprendenti e impensabili sorprese.

La cittadinanza è invitata.





Ezio Mabilia è pianista e direttore d’orchestra. Ha insegnato pianoforte principale nei Conservatori di Padova e Venezia. All’attività concertistica come solista ha affiancato quella cameristica con affermati complessi e collabora in varie formazioni con prestigiosi musicisti e direttori d’orchestra. Dal 1968 suona in Duo col violinista Giovanni Guglielmo. E’ stato direttore stabile per dieci anni dell’orchestra “Arrigo Pedrollo” di Vicenza e dell’orchestra “L’Estro Armonico” di Mirano. Da trent’anni svolge opera di divulgazione musicale, iniziata con l’amico pedagogista Marcello Peretti, già insigne docente all’Università di Padova.





Info e contatti:

Istituto Musicale “Arturo Benedetti Michelangeli”

Via Frate Angelo Armellini, 13 – Conegliano (TV)

Tel./fax: 0438 21190

info@istituto-michelangeli.it

www.istituto-michelangeli.it

