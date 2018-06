Da Follina a Cison: arte, storia, natura

Camminata Nordic Walking da Follina a Cison, tra arte, storia, natura e attività fisica, con visita all’Abbazia benedettina di Follina, dopo di che saliremo a Castelbrando per gustare lo splendido panorama, e scenderemo lungo semplici sentieri attraverso i borghi di Valmareno e Cison di Valmarino.

Ritrovo a Treviso: ore 7.45 piazza del Municipio, Carità di Villorba

Ritrovo in loco: ore 8.30 parcheggio dietro abbazia di Follina

Difficoltà: facile

Lunghezza: 8 km

Dislivello: 280 metri

Durata: 2 ore e mezza escluse le pause

Quota di partecipazione: € 5

Noleggio bastoncini (solo per chi conosce già la tecnica del Nordic Walking) € 2

Note: abbigliamento adeguato alla stagione, cappellino, acqua e frutta

In caso di condivisione del passaggio auto, abbiamo calcolato il costo per auto in €10 a/r da dividere tra i passeggeri.