Dal sacro al Pro….secco: escursione di nordic walking sui colli trevigiani

Passeggiata Nordic Walking sul territorio del Comune di Vidor. Dal punto di incontro, percorrendo una strada bianca, arriveremo nei pressi dell’abbazia di Santa Bona, eretta attorno al 1100 dal crociato Giovanni da Vidor. Un luogo molto suggestivo da dove lo sguardo può scorgere il ponte e, sullo sfondo, il massiccio del Grappa. (seguirà breve visita all’Abbazia). Da qui, percorrendo una breve salita, incontreremo il borgo antico di via Bressana e dopo il primo tratto iniziale potremo visitare il cippo dedicato al capitano Stefanino Curti, alpino medaglia d’oro al valor militare durante la Grande Guerra. Da qui, con un percorso ad anello, in parte collinare, proseguiremo per ritornare al punto di partenza. All’arrivo un buon aperitivo offerto da Strada Facendo, occasione per scambiarci gli auguri natalizi.



PROGRAMMA

Difficoltà: facile - Lunghezza: ad anello di circa 9 km

Durata: 3 ore

ISCRIZIONI ENTRO VENERDI’ 13 DICEMBRE