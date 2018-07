"Dal tuo terrazzo si vede casa mia": Elvis Malaj presenta i suoi racconti

Lunedì 30 luglio alle 21, per il gran finale della rassegna letteraria estiva LunediLuglio organizzata da PorteAperte in collaborazione con Libreria Ubik e Associazione Macondo Express, arriva a Castelfranco Veneto Elvis Malaj con il suo "Dal tuo terrazzo si vede casa mia" (Racconti edizioni, 2017). Dialogherà con l'autore: Clara Abatangelo, titolare della Libreria Ubik di Castelfranco.

Elvis Malaj è considerato un astro nascente della letteratura italiana: "una letteratura nuova, piena di contaminazioni, dove non è diversa la lingua, o l’intenzione, o la struttura, ma la materia stessa di cui si compone" - Paolo Zardi - Dal tuo terrazzo si vede casa mia è un libro di racconti. Fra due case che si vedono l’un l’altra potrebbe esserci una strada. Lastricata e sicura, a volte, ma più spesso tortuosa, o liquida come il mare fra l’Italia e l’Albania. La via fra le sue onde è faticosa come una lingua da imparare, andando e tornando, pensando una cosa e dicendone un’altra. Ma non sono soltanto le parole a mutare, ad assumere nuovi significati in questo relato sono i fatti stessi e le persone che troviamo sul cammino.

Sempre a metà del guado, Elvis Malaj ci restituisce qualche tappa di questo percorso: due mondi, due lingue, fra noi e loro, me e te. Declinazioni dell’inadeguatezza – per forza di cose – poiché a camminare in cima al bordo si finisce per barcollare, e non corrispondere ad alcuna definizione. E così una prima volta non sarà mai abbastanza bella, o abbastanza prima, un approccio mai abbastanza azzeccato, una battuta mai capita fino in fondo, e una metafora? O troppo astratta o presa troppo alla lettera. E qualche volta, per evitare il confronto, si chiederà scusa e si scapperà via approfittando di un incidente; oppure si preferirà il silenzio sin da subito e l’incidente lo si andrà a cercare. Si indosserà una maschera per diventare le persone che vogliamo. Perché il confine, sfumando, è tra finzione e realtà.Dal tuo terrazzo si vede casa mia è l’invito a venire dall’altra parte, a scendere di casa e passare per quella strada. Un’istanza di condivisione e meticciato, di sguardo altro, di cui sentiamo il richiamo.



Elvis Malaj , classe 1990, è nato nel distretto di Malësi e Madhe, in Albania, e si è trasferito In Italia dall’età di quindici anni, prima ad Alessandria, e oggi a Padova, dove vive e lavora. È stato finalista al concorso 8×8, ha pubblicato racconti sulla rivista Effe e nella rassegna stampa dell’agenzia letteraria Oblique di Leonardo Luccone. La raccolta di racconti Dal tuo terrazzo si vede casa mia (Racconti edizioni), con il quale è finalista al Premio Strega 2018, è il suo esordio.



La Rassegna LunediLuglio è organizzata da PorteAperte, in collaborazione con Libreria Ubik Castelfranco, Osteria Maniscalco e Associazione Macondo Express.



Tutti gli incontri sono a ENTRATA LIBERA.

IN CASO DI MALTEMPO GLI INCONTRI SI SVOLGERANNO IN LIBRERIA UBIK.