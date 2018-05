Il dj-sax di Dalla Pozza arriva allo Shiraz

Originale dj set allo Shiraz Wine Store: mercoledì 30 maggio, a partire dalle ore 20:00, l'aperitivo sarà condotto dal musicista Mattia Dalla Pozza, affermato sassofonista in prestigiose ensamble jazz, nonché collaboratore usuale di grandi nomi del pop italiano, da Jovanotti e Giuliano Palma. Per lo Shiraz Wine Store, Dalla Pozza ha preparato un dj set molto particolare, durante il quale brani selezionati alla consolle si alterneranno per tutta la sera con esecuzioni live al sax.

MATTIA DALLA POZZA inizia a suonare il sax a 11 anni sotto la guida del clarinettista Daniele Trincanato diplomandosi successivamente al conservatorio Antonio “Buzzolla” di Adria in musica classica con Fabio Petretti. Completa il suo percorso jazzistico tra Rovigo, Amsterdam e i seminari Siena jazz e Umbria jazz, vincendo poi una borsa alla Berklee C. of music di Boston. Ha vinto concorsi a livello internazionale, sia musica classica che jazzistici, suonato in molti festival jazzistici internazionali e in numerosi teatri e club di tutta Europa, ha inciso dischi e collaborato a progetti totalmente differenti tra loro (jazz, rock, classica, pop, funk, dance,musica elettronica). In ambito classico ha suonato con: MarcoTamburini, Fabrizio Bosso, Michele Polga, Tommaso Cappellato, Marcello Tonolo, Stefano Onorati, Marc Abrams, Jimmy Weinstein, Stefano Senni, Piero Odorici, Dee dee Brigtwater, Cherily Porter, Robert Bonisolo, Chris Cheek e molti altri. Nella musica pop ha fino ad ora collaborato con Jovanotti, Mengoni, Irene Grandi, Motel Connetion, Negrita, Giuliano Palma.

Shiraz Wine Store è un locale storico in via Municipio a Treviso, nei pressi di Piazza Trentin, che offre aperitivi, cocktail, cucina e una selezione di vini e spirits da tutto il mondo. Per prenotare un tavolo per la cena, è possibile inviare una email a info@shiraztv.it o telefonare allo 0422 542664.