Concerto "Dalla spagna all'America"

S’intitola “Dalla Spagna all’America”, il terzo appuntamento con i Concerti alla Chiesa di Santa Maria di Castello di Biancade. L’ottava edizione della rassegna diretta da Marco Dalsass, ospita, sabato 19 maggio (ore 20,45) il violinista Joaquin Palomares, considerato dalla critica musicale uno dei migliori violinisti spagnoli del nostro tempo e Andrea Rucli, pianista dalla trentennale carriera sia come solista sia in numerose formazione cameristiche per un appassionante confronto tra autori spagnoli ed americani tra loro pressoché contemporanei ma molto diversi nell'ispirazione..

In programma, nella prima parte, tre autori spagnoli d’inizio novecento, con la Suite Popolare Spagnola di Manuel de Falla, la Sonata per violino di Enrique Granados e le cinque canzoni antiche di Joaquìn Nin. La seconda parte si aprirà, invece, con un omaggio alla cultura americana del francese Claude Debussy, quel Golliwogg’s Cake-Walk (per solo pianoforte) improntato alla vivace danza afroamericana del cake-walk, per poi concentrarsi sull’opera di George Gershwin, del quale il duo eseguirà i Tre Perludi e, a seguire, cinque pagine dall’opera Porgy and Bess, per concludersi con la celeberrime Summertime, in un crescendo di virtuosismi emozionanti.

Sabato 19 Maggio 2018 ore 20:45, Chiesa di Santa Maria di Castello, Biancade

Joaquin Palomares, violino

Andrea Rucli, pianoforte

Musiche di Gerswhin, Granados, De Falla,

Nin, Debussy, Castelnuovo Tedesco

