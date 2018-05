“Dandy e Casanova” in chiave moderna allo Spazio 11

Domenica 13 maggio appuntamento con il teatro a Spazio 11: sul palcoscenico Giulia Pelliciari, Francesco Maccarinelli e Giacomo Vianello. Regia di Giulia Pelliciari.

Un Dandy e un Casanova odierni a confronto: due diverse tipologie maschili, il grande amatore e chi ama solo se stesso entrambi alla ricerca della felicità in una città, Venezia, dove seduzione e peccato s’incontrano. “L’idea è quella di riconsiderare due diversi “modelli” maschili – dichiara Giovanna Cordova, autrice del testo – contestualizzandoli nel mondo di oggi in cui sono completamente cambiati i codici di comportamento. Ho cercato di immaginare come avrebbe vissuto un dandy ottocentesco e la sua ossessione per l’eleganza e la raffinatezza in un tempo in cui il cattivo gusto spesso diventa la normalità e sapere i congiuntivi un lusso. Allo stesso modo ho voluto raccontare un Casanova del 2000 che si afferma come un profondo conoscitore del fascino femminile, lontano dallo stereotipo del “amante seriale” in una Venezia che incarna il fascino d’entrambi”. Sul palcoscenico Giulia Pelliciari, Francesco Maccarinelli e Giacomo Vianello.

13 maggio ore 20.30 a Spazio 11, via Zero Branco, 16, Campocroce di Mogliano Veneto. Alle 20.00 aperitivo con gli artisti. Ingresso gratuito.

Per prenotazioni: Tema Cultura temacultura@libero.it; t. 346.2201356