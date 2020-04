Danilo Pizzorno guru della videoanalisi del tennis live all'Eurosporting Treviso

Sarà Danilo Pizzorno uno dei massimi esperti di videoanalisi del tennis l'ospite della puntata di Eurosporting Talks. Martedì 28 aprile dalle 17.30 si parlerà di come la videoanalisi sia diventata un elemento di partenza per il tennis e come possa essere utilizzata in campo da atleti agonisti e amatori.



E' infatti con l'installazione del campo tecnologico di Eyes On che l'Eurosporting Treviso ha a disposizione l'unico campo in tutto il nord est Italia, unico nel suo genere e all'avanguardia nell'allenamento tennistico ma anche come strumento di divertimento nel gioco. Con Andrea Camarin in "studio" ci sarà anche Germano Pedrazzi, Maestro Nazionale responsabile della scuola tennis di Eurosporting e Fiduciario per la FIT dei maestri della provincia di Treviso. Ci vediamo alle 17.30 alla pagina Facebook di "EurosportingTreviso"!!!