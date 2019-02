Danza di sangue - Workshop di ricerca sul movimento con Marianna Andrigo

Laboratorio per lavorare ad alcuni esercizi che hanno nutrito la nascita di Mai Mask: verranno condivise proposte dedicate alla performatività del corpo, in particolare alla resistenza alla durata e al favorire la potenza autogeneratrice del movimento; incontro tra corpo e presenza, incontro tra desiderio e azione. Grazie al movimento quindi accedere al mondo delle immagini lasciando che queste creino a loro volta movimento, diventando sangue nel suo moto perpetuo, nel suo caldo, nel suo essere fluido vitale. Il processo sarà accompagnato da suoni prodotti in live da Aldo Aliprandi.

SABATO 16 FEBBRAIO, ore 10.30 - 13.30 @ ZEPHIRO

costo: € 25 con Tessera / tesseramento nuovi soci € 5

info: arthemigra@gmail.com



Alla sera, ore 21: spettacolo MAI MASK

Marianna Andrigo (1982) coreografa e performer, dal 2009 produce i suoi lavori in collaborazione con Aldo Aliprandi, sound artist e performer: realizzano performance site specific, durational, concerti, unendo i codici della danza alla performance art. Importante la loro collaborazione con il duo VestAndPage (D-It) nella creazione di Venice international Performance Art Week, percorso di eventi dedicati alla performance art e laboratori nato nel 2012. Mai mask, ultima produzione del 2018, è stata realizzata grazie a DanceMe, progetto di Perypezye Urbane, con il contributo di MIBAC. Ha lavorato come interprete per Teatro Valdoca (Cesena), Teet Kask (Estonia), Sonia Brunelli (Verona), Jennifer Rosa (Vicenza), Teatro Potlach (Roma), Eventi Verticali (Sardegna), il Posto (Venezia), ha collaborato con vari musicisti approfondendo la relazione suono-movimento, in particolare con l'etichetta Electronicgirls. Dal 2010 produce spettacoli di danza verticale come Vertical Waves Project. Dal 2014 è presidente di Live Arts Cultures, associazione impegnata nella gestione di C32 Forte Marghera, Venezia, spazio-progetto a sostegno di nuove produzioni nell'ambito delle arti dal vivo.



www.mariannaandrigo.it