Martedì, 3 Luglio 2018 - 21.15 – Ingresso unico 15,00 €

DARIO CARNOVALE QUARTET feat. PIETRO TONOLO

Questo nuovo progetto del pianista Dario Carnovale nasce dal desiderio di tornare a rileggere le composizioni che hanno fatto la storia del jazz. Per far questo il pianista siciliano ha scelto di avvalersi dell’arte di un’icona del jazz italiano come Pietro Tonolo e di una sezione ritmica solida che vede uno dei batteristi più richiesti in Europa Klemens Marktl e Simone Serafini che da più di dieci anni collabora con Carnovale



LINE UP:

Dario Carnovale - Pianoforte

Pietro Tonolo - Sax

Klemens Marktl - Percussioni

Simone Serafini - Contrabbasso



PRENOTAZIONE CONCERTO CONSIGLIATA: Disponibilità limitata di posti. Mail a risposte@fasolmenin.it specificando il nome ed il numero di cellulare. Prenotazioni telefoniche allo 0423.974262. Via Fasol Menin 22/B – Valdobbiadene

Info: www.fasolmenin.it - www.facebook.com/FasolMenin



BRINDISI FINALE: A fine concerto brindisi con i musicisti con i nostri vini