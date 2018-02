Darwin Day: ecco l'incontro “Siderei Nunci (Messaggeri cosmici). Nuovi modi di osservare il cielo”

Venerdì 23 febbraio, ore 20:45 presso l’Auditorium Spazi Bomben della Fondazione Benetton, Via Cornarotta 7/9 a Treviso si tiene un incontro pubblico sul tema “Siderei Nunci (Messaggeri cosmici). Nuovi modi di osservare il cielo”. Relatore è il prof. Massimo Turatto dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, già direttore dell’Osservatorio astronomico dell’Università di Padova, la storica “specola” di Galileo Galilei.

L’evento ha il patrocinio del Comune di Treviso ed è organizzato da tre sodalizi trevigiani - il Circolo UAAR, il Circolo Bertrand Russell e Studia associazione per la ricerca e la formazione – che quest’anno si sono uniti per celebrare insieme il Darwin Day, tradizionale appuntamento di riflessione e dibattito sui temi della libertà della ricerca e del pensiero scientifico. Dal cannocchiale di Galileo, alle lastre fotografiche della fine del XIX secolo, ai raggi gamma e alle onde radio del secolo scorso, la nostra capacità di osservare il Cosmo è cresciuta in modi un tempo impensabili. Il nuovo millennio si è aperto con la rivelazione di un ultimo tipo di “messaggero cosmico”, le Onde Gravitazionali, che promettono di rivoluzionare le nostre conoscenze dell’Universo.

Il tema prescelto consentirà al prof. Turatto, illustre studioso noto a livello internazionale per i suoi studi sulle Supernovae e le Nebulose planetarie, autore di oltre 800 pubblicazioni scientifiche, di rivelare ai cittadini trevigiani nuovi modi di osservare il cielo.

L’ingresso è libero e gratuito.