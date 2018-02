A Treviso si celebra il Darwin day 2018

TREVISO Per commemorare la nascita di Charles Darwin, l'associazione Studia, il Circolo Uaar e il Circolo "Bertrand Russell" di Treviso, organizzano una serata dedicata ad un nuovo modo di osservare il cielo.

Alla speciale conferenza dedicata al celebre biologo, interverrà il professor Massimo Turatto dell'Osservatorio Astronomico di Padova. Sarà lui a raccontare al pubblico dello Spazio Bomben, all'interno della Fondazione Benetton, la vita e gli aneddoti che resero il celebre scienziato una delle figure più importanti per la nostra contemporaneità. L'ingresso alla conferenza sarà gratuito, per partecipare non è necessaria alcuna prenotazione.