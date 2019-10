"Death wishper - Il sussurro della morte": escape room nella villa abbandonata

In un’antica villa qualcosa si è destato. L’orrore e la disperazione, ti faranno vivere un viaggio nei meandri della follia. Sarai in grado di sopravvivere? Avrai soltanto 50 minuti di tempo. La seconda edizione di Theatre Escape horror è strutturata nelle numerose stanze dell’abbandonata Villa Pontello a Crocetta del Montello. Nella tua avventura incontrerai dei personaggi misteriosi con cui interagire e che la renderanno assolutamente realistica in modo da farti godere appieno dell’ambientazione ricostruita nei minimi particolari e dall'atmosfera lugubre e paurosa che ti farà perdere la concentrazione e la concezione del tempo. Per proseguire nel gioco bisognerà sfoderare tutte le più grandi abilità per evitare i numerosi tranelli nel tragitto. La tua intelligenza sarà l’unica chiave per proseguire in questo percorso al limite dell’alienazione mentale.



Per info e prenotazioni visita il sito:

http://associazioneculturaleanima.it/death-whisper-landing/#prenota

Numero di telefono: 3426723680

