Cicheti & Word: Degucomiche Trevigiane



Originale spettacolo dove Arianna Porcelli Safonov, giovane autrice divenuta ormai virale nel web, adatta per il Gruppo Ristoratori della Marca Trevigiana il proprio fortunato repertorio creando irriverenti contaminazioni fra letteratura, teatro e buona cucina per un imperdibile evento di cibo-cultura.



Con “Degucomiche Trevigiane”, e con il loro tocco di dissacrante ironia, si gioca sui luoghi comuni, sulle tendenze e sulle mode che allontanano l’enogastronomia, oggi fin troppo spettacolarizzata e banalizzata, dall’essenza della produzione e della vita di agricoltori, viticoltori e casari “resistenti”. Il Gruppo Ristoratori della Marca Trevigiana ospiterà così lo spettacolo Degucomiche che Arianna Porcelli Safonov, giovane attrice, autrice del libro “Fottuta Campagna” e del “Ríding Tristocomico - Ti lascio Bio!”, sempre più virali nel web, sta portando in giro per l’Italia parlando di eno-gastronomia ma soprattutto di uomini e donne che hanno fatto precise scelte di vita e del loro pubblico, la famigerata clientela, non sempre così elegante, competente e rispettosa. Ovviamente le Degucomiche Trevigiane al PalaTreviso saranno una riedizione del canovaccio originale adattato, con grande autoironia degli stessi produttori coinvolti, alla realtà locale: per i formaggi si ringrazia Latteria Perenzin, per i vini naturali l’Az. Agr. Costa di Là, per il miele l’apicoltura De Barba Lorena e il Consorzio Miele delle Dolomiti Bellunesi DOP. Ristoranti protagonisti: Locanda Cappello di Mel e Da Alfredo-El Toulà di Treviso



Il Blog di Arianna Porcelli Safonov: https://madamepipi.wordpress.com/tag/arianna-safonov/



Info e Prenotazioni per il PalaTreviso (6-7 gennaio 2017) trevisodrippingtaste@gmail.com

Info e Prenotazioni per il Ristorante PER (8 gennaio 2017) 0438 34874 – per@perenzin.com



Il Programma:



Venerdi 6 gennaio 2017

PalaTreviso Piazza Borsa - Treviso

18.00 – 19.00 - Cicheti & Word: Degucomiche Trevigiane 1.a parte ovvero abbinamenti o accoppiamenti

(ingresso libero, preferibile la prenotazione, con piccole degustazioni abbinate allo spettacolo)



Sabato 7 gennaio 2017

PalaTreviso Piazza Borsa - Treviso

20.00 – 21.00 - Cicheti & Word: Degucomiche Trevigiane 2.a parte ovvero la ricetta al rovescio

(ingresso libero, preferibile la prenotazione, con piccole degustazioni abbinate allo spettacolo)



Domenica 8 gennaio 2017

Ristorante PER – San Pietro di Feletto (Conegliano – TV)

20.00 – 22.00 – Cicheti & Word: Degucomiche Trevigiane 3.a parte ovvero Perenzin Reload

(cena-spettacolo, obbligatoria la prenotazione, a € 25 a persona - vini e bevande escluse)



