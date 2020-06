Degustazione e relax in vigna alla cantina Moretvini

La Cantina Moretvini vi invita ad una serata al chiaro di luna, nel totale relax delle splendide colline del Conegliano Valdobbiadene, degustando ottimi calici di vino accompagnati da piatti freddi.

L'appuntamento è per l'11 luglio alle ore 20. Al vostro arrivo verrete accompagnati alla postazione che vi è stata riservata al momento della prenotazione, nel mezzo dei filari del nostro vigneto. Durante la serata potrete degustare tre calici di vino accompagnati da piatti freddi; non esitate a comunicarci eventuali necessità alimentari, faremo del nostro meglio per adeguare il nostro menù. I posti limitati sono disponibili solo su prenotazione al seguente link