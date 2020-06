Degustazione e relax in vigna

La Cantina MORETVINI vi invita ad una serata al chiaro di luna, nel totale relax delle splendide colline del Conegliano Valdobbiadene, degustando ottimi calici di vino accompagnati da piatti freddi. L'appuntamento è per le ore 20:00; al vostro arrivo verrete accompagnati alla postazione che vi è stata riservata al momento della prenotazione, nel mezzo dei filari del nostro vigneto. Durante la serata potrete degustare tre calici di vino accompagnati da piatti freddi; non esitate a comunicarci eventuali necessità alimentari, faremo del nostro meglio per adeguare il nostro menù.



I POSTI LIMITATI DISPONIBILI SOLO SU PRENOTAZIONE

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SULLE MODALITA' DI PRENOTAZIONE POTETE CONTATTARE IL 331 117 8685



Costo di partecipazione: €28 a persona

Il costo include:

Aperitivo di benvenuto

3 calici di vino a scelta tra le etichette selezionate

Alternative analcoliche

Piatti freddi in accompagnamento

Gadget omaggio



Bambini da 1 a 4 anni: nessun costo di partecipazione

Bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni: prezzo agevolato €16

Ai minori di 18 anni non verranno serviti alcolici.



Nel corso della serata sarà possibile anche acquistare delle bottiglie presso il nostro shop.



NB: in caso di mal tempo l'evento sarà posticipato con la possibilità di essere rimborsati o spostare la prenotazione alla prossima data utile.