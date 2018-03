Degustazione enologica "Figli di un Dio Minore"

Cari amici di Qvintessenza, ecco che ci risiamo. Dopo una sosta di due settimane data dalla nascita del mio primo figlio, ho rimesso le mani in cantina e sono qui a proporvi una degustazione insolita dal titolo "Figli di un Dio Minore". Si perche si tratta di vini che non sono conosciuti ma che meritano di essere valorizzati per qualità, storia e passione per chi li produce, spesso in condizioni climatiche estreme. Siamo in Puglia e nel Lazio.

La serata prevede la degustazione del Castel del Monte nero di Troia (Puglia) e del Cesanese del Piglio. Due vini rossi davvero eccezionali, che vi faranno capire come l'Italia sia magnifica anche per la varietà dei suoi frutti... La degustazione si terrà sia Mercoledi che Giovedì di questa settimana (il 7 e l'8) a partire dalle 18 in poi (arrivate quando volete). Costo 15 euro compresi due calici e due crostini Gourmet del nostro Chef Carlo.



info: 329 6749341



info@5essenza.com



Cin cin!