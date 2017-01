Degustazione "Kurni" della Cantina 'Oasi Degli Angeli" di Cupra Marittima (AP)

Serata unica ed esclusiva di Degustazione di uno dei vini più interessanti d'Italia, il KURNI, della Cantina 'Oasi Degli Angeli" di Cupra Marittima (AP), dove i giovani titolari, Eleonora e Marco, vivono in perfetta simbiosi nella natura, rispettandone i tempi e il ritmo. Fondazione italiana Sommelier Veneto - Sezione territoriale di Venezia vi invita a trascorre questa serata con Eleonora e Marco, parlare dei loro vini con un calice in mano, degustando Kurni in 4 splendide annate e chiudendo in bellezza con Kupra, da cloni di Grenache messi a dimora nella splendida terra marchigiana. Questi i vini in degustazione: Kurni, Marche IGT - 4 annate Kupra, Marche IGT - 1 annata Al termine della degustazione saranno servite delle pietanze calde e fredde Contributo per la serata: € 45,00 Numero dei posti limitato, prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni (impegnative e con prevendita): segreteria.venezia@fondazionesommelierveneto.it Laura 349 5846226 Massimiliano 335 6331456.