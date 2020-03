Serata di degustazione ostriche: le eccellenze italiane

Tornano le nostre famose serata di Degustazione di Ostriche, ormai una tradizione consolidata nella nostra Enoteca. Stavolta però vogliamo portarvi in tavola solo il Made in Italy, delle vere chicche di alta qualità! Non perdetevi questa occasione unica che sarà



LUNEDI 9 MARZO 2020 alle h. 20.45

DEGUSTAZIONE DI OSTRICHE con vini abbinati

"LE ECCELLENZE ITALIANE"

(in collaborazione con: Oyster Oasis)



Le ostriche in degustazione saranno:

OSTRICHE SPECIALES SANDALIA di Tortoli, Sardegna

OSTRICHE SPECIALES TARBOURIECH - le "ostriche rosa" del Delta del Po - Veneto

OSTRICHE SPECIALES SAN MICHELE del Gargano - Puglia

e per finire vi faremo provare anche le Ostriche del Gargano gratinate al forno



I vini in abbinamento:

MUSCADET SEVRE ET MAINE SUR LIE SELECTION - C. & S. Paquereau

ETNA BIANCO "ISOLANUDA" - Destro

BLAYE COTES DE BORDEAUX BLANC - Chateau Fredignac

CHAMPAGNE BRUT RESERVE - Laurent Lequart



Il costo della serata è di € 85,00 a persona.

La prenotazione è obbligatoria.

E' richiesta una caparra confirmatoria al momento della prenotazione (contanti o bonifico bancario).

Eventuale cancellazione entro e non oltre giovedì 5 marzo.

POSTI LIMITATISSIMI.

Enoteca Carmenère

tel. 0422-350647