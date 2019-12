Rosati a confronto: degustazione alla cantina Moretvini

Se i vini rosati sono la vostra passione, o se volte scoprire dei prodotti del tutto unici nel loro genere, questo è l'evento che fa per voi. Durante il nostro incontro vi presenteremo due vini rosati di nostra produzione, da degustare insieme a prodotti tipici del nostro territorio. Per motivi organizzativi l'evento è a numero chiuso ed è accessibile solo su prenotazione, in modo questo modo potremmo curare ogni dettaglio della degustazione e presentare al meglio i nostri prodotti.

Quali vini degusteremo?

Incrocio Manzoni 13.0.25

Se non conoscete gli Incroci Manzoni, questa è l'occasione giusta per scoprire la loro storia e la loro unicità. La nostra versione del 13.0.25 è un vino rosato, profumatissimo al naso ma secco al palato, per un'esperienza di degustazione davvero unica. Vi lascerà senza parole.

Merlot Rosato

Da sempre la nostra produzione è legata alla rifermentazione in bottiglia: una metodologia di vinificazione che permette di ottenere vini frizzanti, strutturati e longevi, che regalano emozioni diverse ad ogni calice. Da noi il Merlot si veste di una nuova immagine, che vi stupirà con la sua forza aromatica e la piacevolezza delle sue bollicine delicate.



Quanto costa?

Il costo dell'evento è di 15 euro a persona e include: un calice di Incrocio Manzoni 13.0.25, un calice di Merlot Rosato Frizzante, un calice a scelta tra tutti i vini di nostra produzione e assaggi di prodotti tipici del territorio.

Come partecipare?

Semplicissimo, chiamate il numero +39 331 117 8685 o mandate una mail a prenotazioni@moretvini.it per prenotare il vostro posto



Altre info utili

La presentazione dei vini verrà fatta sabato 14 dicembre in due orari dalle ore 10 e dalle ore 16 e avrà la durata di un'ora circa. Nella nostra sala degustazione possiamo ospitare anche gruppi numerosi, ma solo su prenotazione in modo da poter organizzare al meglio l'incontro

La nostra cantina si trova a San Pietro di Feletto in Via Condel 2A (disponiamo di un'ampio parcheggio e di una splendida vista sulle colline del Conegliano Valdobbiadene) Non esitate a comunicarci eventuali esigenze alimentari, cercheremo di venirvi incontro il più possibile