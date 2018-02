"Delitto e castigo" con Luigi Lo Cascio e Sergio Rubini

Di Sergio Rubini e Carla Cavalluzzi, regia Sergio Rubini, regista collaboratore Gisella Gobbi, progetto sonoro G.U.P. Alcaro, produzione Nuovo Teatro in coproduzione con Fondazione Teatro della Toscana.

Attraverso la riscrittura e l’ausilio di un rumorista e di una cantante, Sergio Rubini e Luigi Lo Cascio ci condurranno in un viaggio tra i capitoli di uno dei più grandi romanzi mai scritti: il capolavoro di Fëdor Dostoevskij. Vertigine e disagio accompagnano il lettore di Delitto e Castigo. La vertigine di essere finiti dentro l’ossessione di una voce che individua nell’omicidio la propria e unica affermazione di esistenza, e quindi il delitto come specchio dell’orizzonte necessario da superare per l’autoaffermazione del sé. Un conflitto che crea una febbre, una scissione, uno sdoppiamento; un omicidio che produce un castigo, un’arma a doppio taglio, come è la scrittura del romanzo, dove la realtà, attraverso il racconto in terza persona, è continuamente interrotta e aggredita dalla voce pensiero, in prima, del protagonista.