Democrazia e informazione: creazione di senso e di consenso

Secondo appuntamento di "Conoscere la democrazia", il ciclo autunnale di incontri che Partecipare il Presente, la scuola di formazione politica promossa da 17 soggetti del mondo associativo, sindacale e del volontariato del Trevigiano, dedica al tema della democrazia.



L'incontro, in programma martedì 30 ottobre alle ore 20.30 nella sala Conferenze Camera di Commercio di Treviso e Belluno, sarà tenuto da Francesco Occhetta, Gesuita del Collegio degli Scrittori di Civiltà Cattolica, che parlerà di un argomento di stretta attualità: democrazia e informazione. Le democrazie di oggi sono messe in discussione dalla cultura politica dei populismi europei che esprimono un deficit di rappresentanza, esaltano il nazionalismo, promuovono forme di democrazia diretta, comunicano nel tempo della post verità. Tuttavia il rapporto tra governanti e governati non si basa solo sulla tecnica e le procedure ma su valori e su un sogno da realizzare insieme. Quali sono i rischi per la democrazia?



I successivi appuntamenti si terranno a novembre, affrontando ciascuno un diverso aspetto della democrazia declinata sugli scenari del presente: l’8 novembre il professor Marco Almagisti, docente di Scienze Politiche all’Università di Padova, discuterà di disuguaglianze e democrazia, mentre il 22 novembre Paolo Feltrin, anche lui docente di Scienze Politiche all’università di Trieste, parlerà di rappresentanze e governo del cambiamento. In quest’ultimo incontro interverrà anche Marco Valentini, ricercatore a Ca’ Foscari, per parlare di un’altra questione di stringente attualità: la formazione del debito e della spesa pubblica.



Partecipare il Presente è il frutto di un patto tra 17 realtà istituzionali e associative della provincia di Treviso per promuovere formazione politica tra la cittadinanza, proponendo ogni anni dei percorsi di riflessione e formazione socio-politica sulle questioni di maggiore attualità.

L’associazione è attiva dal 2005 e la costituiscono ACLI Treviso, Associazione Comuni della Marca Trevigiana, CGIL Treviso, CISL Treviso, CNA Treviso, Confartigianato Marca Trevigiana, Confcooperative Treviso, Confesercenti Treviso, Volontarinsieme CSV Treviso, EBiCom Ente Bilaterale del Terziario e Turismo, Federmanager Treviso Belluno, Forum Associazioni Familiari della provincia di Treviso, ManagerItalia Veneto, Pastorale Sociale e del Lavoro - Diocesi di Treviso, UCID Treviso Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti, Unascom Confcommercio Treviso, Assindustria Venetocentro Imprenditori Padova Treviso.