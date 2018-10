Incontro “Democrazia ed informazione, creazione di senso e di consenso”

“Democrazia ed informazione, creazione di senso e di consenso”. E’ questo il tema della seconda serata del ciclo formativo della Scuola Sociale e Politica Partecipare il Presente. L’appuntamento è per martedi, 30 ottobre, ore 20,30, in Camera di Commercio a Treviso. Dopo l’affollata serata di apertura sui populismi e democrazie, si torna a parlare di democrazia, di creazione di senso e di consenso, con Francesco Occhetta, gesuita, giornalista e redattore de La Civiltà Cattolica, con un cospicuo curriculum accademico (laurea in giurisprudenza a Milano, licenza in teologia morale a Madrid, dottorato presso la Pontificia Università Gregoriana a Roma, specializzato in diritti umani all’Università degli Studi di Padova), consulente spirituale dell’Unione cattolica stampa italiana (Ucsi) e membro del comitato scientifico delle Settimane sociali della Chiesa italiana. Tra le sue pubblicazioni: Le radici della democrazia. I princìpi della Costituzione nel dibattito tra gesuiti e costituenti cattolici (2012); La giustizia capovolta. Dal dolore alla riconciliazione (2016). Il lavoro promesso. Libero, creativo, partecipativo e solidale (2017).

Occhetta offrirà una riflessione ampia sui rischi concreti, oggi, nella nostra società, per la democrazia, sul ruolo dei media, dei social e sul ruolo, attivo, della classe media e delle associazioni di categoria.

Partecipare il Presente è la Scuola Sociale e Politica delle Associazioni di categoria, dei sindacati, della Diocesi e del volontariato. Unisce 17 sigle associative e sindacali e offre opportunità di formazione ed aggiornamento gratuiti ad imprenditori e dirigenti. Dallo scorso anno, la Scuola riconosce anche i crediti per l’alternanza scuola lavoro agli studenti del triennio dei licei e delle scuole superiori. Studenti e docenti, per accreditarsi e ricevere l’attestato di alternanza, devono inviare mail a: segreteria@partecipareilpresente.it, tel. 0422580361

Per info: www.partecipareilpresente.it