Depuratore experience #1

DEPURATORE_27 ago

detox / explore / experience



Come nel processo di depurazione vengono eliminate le sostanze nocive, così va intesa l’esperienza proposta; estraniandosi dal contesto conosciuto e immergendosi letteralmente in un impianto di depurazione riqualificato, dedicandosi all’autosufficienza e all’esplorazione della musica del mondo e dell'arte nelle sue diverse forme. In 3 eventi la location costruirà la sua sembianza grazie all'intervento dei numerosi artisti coinvolti o che si proporranno spontaneamente

Info residenza d'artista: www.depuratore.xyz



Music:

15.00 warm-up: Velasco (Milano)

18.00 HOLY PALMS live (Moscow)

19.00 UMOJA dj-set (Amsterdam)

20.00 JHON MONTOJA live

21.00 depuratore soundsystem



Art:

JOYS live painting

GOOEY PIC photography

ANDREA CAZZEGON art performance

MATTIA CAODURO philosophy

SUNWEARE painting

THEKINGOFMONSTERS painting

IMCARLOSCIF painting

GIOVANNABI art performance

SEBASTIANO CAMPOCCIA curator

& more TBA



SARAH PALMER art director

MASSIMO SANTI creative director



POSTI LIMITATI

INGRESSO = 20€ con prenotazione obbligatoria

Include: kit-zaino con 3 drink (1 drink + 2 sharing drink)

*Ingresso consentito soltanto fino le ore 18.00

*BBQ area

*L'ingresso senza la prenotazione non è garantito e costa 25€ senza drink inclusi, vi consigliamo di prenotarvi per tempo!

*Dresscode: sport/exploration



Prenota qui: https://goo.gl/9x2Bm7



Info residenza d'artista: www.depuratore.xyz

CALENDAR: 27 ago / 17 set / 8 ott