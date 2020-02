Design thinking con il progetto Desalps: evento finale

Un evento internazionale che conclude i tre anni di lavoro del progetto europeo DesAlps sul Design Thinking. Offre l'opportunità di imparare e sperimentare in prima persona le potenzialità di questo metodo e di altre metodologie creative legate al mondo del Design.

Nella mattinata in plenaria sarà possibile assistere a keynote speech di rilievo, in particolare di Marc Fonteijn, fondatore della prima Service Design Agency dei Paesi Bassi e ideatore della community di successo Service Design Show, e di Guglielmo Apolloni, imprenditore sociale ed esperto facilitatore del metodo Platform Design. Il pomeriggio sarà invece l'occasione perfetta per sperimentare direttamente queste metodologie, sotto la guida di designer esperti, in 3 workshop paralleli.

Evento organizzato da t2i - Trasferimento Tecnologico e Innovazione, consorzio per l'innovazione delle Camere di Commercio di Treviso-Belluno, Verona e Venezia - Rovigo. L'evento è gratuito ma è necessario iscriversi a questo link: https://bit.ly/EventbriteDesAlps