Design4service: in H-Farm formazione gratuita sui social media

Fondazione HforHuman presenta Design4Service, progetto promosso e finanziato dalla Regione Veneto - Fondo Sociale Europeo, in collaborazione con t2i Trasferimento Tecnologico e Innovazione, e indirizzato a 24 lavoratori residenti o domiciliati nel territorio della Regione del Veneto. L'attività è rivolta a chi vuole approfondire le strategie di Social Media Marketing, e si articola in una giornata di 8 ore, pianificata in data venerdì 25 ottobre.



La giornata è suddivisa in: 4 ore di lezione frontale alla mattina dove verranno approfondite le seguenti tematiche:

- panoramica dei principali Social Network (funzionamento, potenzialità, caratteristiche);

- advertising online e definizione del pubblico;

- creazione della strategia e dei contenuti (creatività, tone of voice, piano editoriale).

- dall’offerta di beni e servizi all’offerta di sistemi integrati.

Nel pomeriggio si svolgerà l'attività pratica che sostanzialmente sarà organizzato come un mini hackathon, dove i partecipanti proveranno a ideare e prototipare una campagna di social media marketing.

C’è tempo fino all’11 ottobre per inviare la propria candidatura. Per iscrizioni e informazioni scrivere a daniele.abate@h-farm.com e a caterina.munafo@t2i.it.