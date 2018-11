"Die Mauer – Il Muro": spettacolo di Marco Cortesi e Mara Moschini

È stata una delle barriere più invalicabili e letali che l’essere umano abbia mai conosciuto, in grado di tenere divisa una città per 28 anni e provocare la morte di centinaia di persone: Die Mauer – Il Muro è il nuovo spettacolo di Marco Cortesi e Mara Moschini che la Fondazione Zanetti Onlus presenta giovedì 29 novembre 2018, alle ore 20.30, nell’Auditorium Fondazione Cassamarca a Treviso.

Una storia, quella del Muro di Berlino, che parla di violenza e dittature, ma allo stesso tempo anche del destino di migliaia di persone che decisero di scavalcare una barriera ingiusta e ignobile per conquistare il diritto di essere semplicemente “liberi”. Attraverso reali testimonianze, frutto di un’inchiesta giornalistica sul campo, Die Mauer – Il Muro porta in scena indimenticabili storie vere di determinazione, coraggio e fede nel nome della libertà e del rispetto dei diritti umani.

Il ricavato dell’evento serale sarà devoluto a favore di Wihogora - La casa del sorriso a Nyanza, in Ruanda. Il progetto è promosso dall’associazione Missionarie Rogazioniste ruandesi e sostenuto dalla Fondazione Zanetti Onlus, per difendere i diritti delle ragazze madri e garantire loro accoglienza, protezione, accompagnamento psico-sanitario, istruzione e lavoro. I fondi raccolti contribuiranno a garantire ai bambini un’assicurazione sanitaria indispensabile per combattere malattie endemiche come malaria, dissenteria e bronchite, e per aver un’alimentazione equilibrata.

Il biglietto di ingresso è di 12 euro e si può acquistare online attraverso bonifico bancario (info su www.fondazionezanetti-onlus.org) o nei seguenti punti vendita: Caffè in Cucina a Villorba; Bar Toniolo a Conscio, Casale Sul Sile; Pasticceria Da Renato Pasticceria Dolce Sara, Caffetteria Sant’Agostino e Bar Bistrot da ICO a Treviso.

Per i temi trattati lo spettacolo è consigliato ad un pubblico di età superiore ai 15 anni.

Per informazioni

Fondazione Zanetti Onlus

T 0422.312680 – eventi@fondazionezanetti-onlus.org

www.fondazionezanetti-onlus.org

