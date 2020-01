Il nuovo parco dedicato ai dinosauri: Dino Park Interactive Dinosaurs

Non è sempre e non è per tutti facile immaginare com'era il mondo milioni di anni fa e raffigurarsi nella mente le creature che lo popolavano. La soluzione, dai primi di gennaio, è presso il Centro Commerciale Città Fiera di Martignacco (UD), al I piano, davanti ingresso Mega Inter Sport.

Il parco

Ha aperto, infatti, il Dino Park Interactive Dinosaurs, un parco preistorico animato, al coperto, di oltre 800 metri quadrati, con una duplice anima, scientifica e ludica. Due le sezioni: un'area espositiva e una interattiva. La prima prevede un percorso alla scoperta delle diverse razze di dinosauri, riprodotte fedelmente (tra le quali un T-rex alto 4,5M!), che si muovono ed emettono i versi che, secondo gli studi effettuati dagli esperti sulla base della struttura fisica di questi animali, ricostruita a partire dai fossili rinvenuti, dovrebbero essere quelli che davvero risuonavano nell'era preistorica. Nell'altra sezione, quella interattiva, i bambini potranno salire su tre dinosauri, anch'essi riprodotti fedelmente, ma in scala ridotta, ed entrare in un uovo di Tyrannosaurus Rex per scattare la propria foto ricordo. A questo si aggiunge anche uno shop tematico, con decine di souvenir a tema

Per visitare la pagina Facebook: https://www.facebook.com/interactivedino?fref=ts