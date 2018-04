Dirty/Eyes Ac/Dc Tribute @ Festa della fragola e dell'asparago

FESTA DELLA FRAGOLA E DELL'ASPARAGO 2018

---> SABATO SERA ROCK - TRIBUTO AC/DC <----



Prima volta nel palco del paese per infiammare il pubblico con i successi della rock band più famosa del mondo.



Inizio ore 22.00

via Cal Nova, 1

31010 Farra di Soligo - Treviso



DISPONIBILITA' DI TAVOLI PER CENA E BIRRA A GOGO

www.dirtyeyes.it