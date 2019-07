Discesa Folkloristica sul Sile: domenica la 28esima edizione

Per trascorrere una giornata di festa lungo la Restera, partendo da Treviso (Ponte dea Goba) e scendendo fino alla centrale di Silea. Sulle acque del Sile, semplici zattere e improbabili e originali costruzioni galleggianti. Un carnevale estivo da non perdere. Lungo il percorso, in zona Forte Makallè, ci sarà il ristoro con la tradizionale "vovi e segoea", una maxifrittata da 2000 uova per tutti.

Il programma

9.00 - Partenza da Treviso (Ponte dea Goba)

10.00 - Ristoro Makallè

12.00 - Arrivo Centrale Silea