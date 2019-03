All'Eden Café una festa di Carnevale dedicata ai film di Steven Spielberg

Il party in maschera più cinematografico di Treviso, nato dalla collaborazione di Oblique e Eden Café, ritorna per la sua terza edizione.

Dress code i film di: 𝐒𝐓𝐄𝐕𝐄𝐍 𝐒𝐏𝐈𝐄𝐋𝐁𝐄𝐑𝐆 🎥 🎞. A fine serata verranno premiati il:

🏆 miglior personaggio femminile

🏆miglior personaggio maschile

🏆miglior cast

🏆peggior personaggio

Dj della serata The Obscure Music Club due preziosissimi collezionisti di vinili che porteranno la loro ricca selezione di vinili afro, funk, disco e latin. Steven Allan Spielberg è un regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e produttore televisivo statunitense. Alcune opere di Spielberg sono tra le più popolari del cinema statunitense. È considerato uno dei cineasti più importanti e influenti: agli inizi della carriera è stato un componente dei movie brats, movimento che contribuì alla nascita della Nuova Hollywood degli anni settanta, assieme ai colleghi e amici George Lucas, Francis Ford Coppola, Martin Scorsese e Brian DePalma. Ha vinto due premi Oscar come miglior regista per Schindler's List (per il quale vinse anche la statuetta di miglior film), e per Salvate il soldato Ryan. Ha inoltre ricevuto il Leone d'oro alla carriera alla Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia del 1993. Nel 1987 ha vinto il Premio alla memoria Irving G. Thalberg. È stato tra i fondatori della Amblin Entertainment e della DreamWorks. Spielberg è stato inserito al 26º posto nella lista dei 100 geni viventi stilata dal Daily Telegraph. La festa di sabato sera a ingresso gratuito.