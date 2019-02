Free & Three: festa a ingresso gratuito al New Age Club

Torna una delle feste più amate dai giovani che frequentano lo storico club di Roncade. Venerdì 8 febbraio "Free & Three" dalle ore 23.30 accenderà i riflettori su una serata dal divertimento assicurato.

Ingresso libero e tutte le consumazioni a 3 euro garantiranno una serata a dir poco molesta e all'insegna del divertimento. Ideale per concludere nel migliore dei modi un sabato sera ballando senza pensieri e senza dover spendere troppo. Per l'occasione anche felpe, magliette e accessori del locale saranno in vendita a prezzo scontato.