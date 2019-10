Halloween alla discoteca Radika di Treviso con Joker e Harley Quinn

La discoteca Radika in Fonderia a Treviso propone per giovedì 31 ottobre la sua festa di Halloween in stile "Criminal" intitolata "Suicide Squad". La serata inizierà dal palato con un menù dedicato all'evento accompagnato dallo spettacolo di Ronnie Grace per poi proseguire con il djset dell'ospite Masha Zirpoli da Radio Company e la grande musica di Cristianino dj.



Info e prezzi al 3485653523