New Age Club inaugura la nuova stagione con un party a ingresso gratuito

Sabato 5 ottobre al via la 24esima stagione dello storico locale di Roncade; Il New Age si conferma anche per questa stagione come un contenitore capace di accontentare pubblici diversi grazie alla programmazione eterogenea che spazia tra live nazionali e internazionali, parties infuocati e format ormai consolidati in tutta Italia. Come da tradizione si comincia con il party di apertura e la formula Free & Three; Ingresso gratuito per tutta la sera e tutte le consumazioni a 3 euro; In consolle i resident del New Age si faranno ballare tutta la notte con il meglio del sound hip-hop, trap & bass music, elettronica, rock & alternative.

APERTURA PORTE: 23.30

INGRESSO GRATUITO TUTTA LA NOTTE

IN CONSOLLE:

SIMOFONIK

DJ SPILLO