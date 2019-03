Viva Woodstock: al New Age Club una festa a tema peace and love

Torna Viva Woodstock - Peace & Love party per rivivere le magiche atmosfere tra anni Sessanta e Settanta della Summer of Love. Live sul palco del locale una strepitosa super band che ripercorrerà dal vivo tutti gli indimenticabili brani dei grandi artisti che si sono esibiti a Woodstock: Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jefferson Airplane e molti altri che, anche se non fisicamente presenti in quei giorni, hanno contribuito a rendere indimenticabile quell'epoca: Led Zeppelin, Pink Floyd, The Doors. A notte inoltrata DJ Sunshine farà ballare ad occhi chiusi, saltare, cantare, sognare di essere nell'immenso prato di Woodstock tutta la notte. Biglietti disponibili alle casse del New Age, sabato 16 marzo, al costo di 10 euro.