Distilleria - Christmas edition @ Villa Caprera

DISTILLERIA ® ©

Christmas edition

25.12.16 ~ 23.00-04.00



Distilleria is a mix between a private house and a public place.

A home for friends and inspired people



☆ INVITE ONLY ☆

Get your invite! (contatta gli organizzatori: Distilleria)



☆ guardaroba custodito



○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



☆ ENTRANCE:

uomo♂ 25€ / donna♀15€ =

1 botanical shot

1 mixology cocktail

1 home-made gin/vodka-tonic/soda

1 gift drink (solo se rispetterai le regole della casa)

+ guardaroba

+ free pasta at 4am



○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



☆DISTY'S RULES

-Get the invite

-Drink a lot

-Dance a lot

-Don't take drugs

-Express yourself

-Respect the house



○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



FLOOR 0 ~ disco/house room

♫ rare-grooves/classic house/disco

djs:

☆ Oceanicmood

☆ Al Verde soundsystem



FLOOR 1 ~ trash room

♫ hip-hop/dancehall

dj:

☆ Eleonora Costantini



○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



PHOTOS EXHIBITION



☆ Irene Spini (Brescia)

cargocollective.com/irenespini



○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



GET YOUR INVITE (contatta gli organizzatori: Distilleria)